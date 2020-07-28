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Новости

Самый компактный iPhone 12 сравнили со всеми моделями iPhone

Каждый день слухи о грядущих iPhone 12 продолжают расти, а также наибольший вопрос вызывает появление самой компактной модели с дисплеем на 5,4-дюйма. По утечкам, серия iPhone 12 будет состоять из смартфонов с дисплеями на 5,4″, 6,7″ и 6,1″.

На изображении ниже от MacRumors, показаны все модели iPhone и демонстрация iPhone с 5,4-дюймовым дисплеем. Предстоящий компактный iPhone находится между оригинальным iPhone SE и iPhone SE 2020 года, представляя самый маленький iPhone от Apple за последние годы.

  • Iphone 12 Compared Fullsize

В своё время Apple заявляла, что 4-дюймовый дисплей iPhone 5, идеальный для использования одной рукой. Сейчас самым маленьким iPhone является iPhone SE 2020, но несмотря на топовое железо, смартфон обладает дизайном 2014 года, а объём аккумулятора оставляет желать лучшего.

По слухам, новая версия компактного iPhone должна лишиться физической кнопки «Домой», что позволит уменьшить корпус и увеличить площадь дисплея.

Презентация iPhone 12 ожидается 8 сентября.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.
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