Samsung запатентовала квадратный смартфон с выдвижным дисплеем

Компания Samsung запатентовала смартфон квадратной формы с выдвижным дисплеем. Предполагается, что такой инновационный дизайн может даже решить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются складные телефоны.

Если очень кратно и опуская детали, то экран устройства можно расширить благодаря гибкой панели и специальному шарниру. При этом, как отмечается, конструкция и ее элементы компенсирует пружинный эффект. В совокупности это не только придает гибкому экрану прочность, но и предотвращает образование складок.

С практической точки зрение, увеличение рабочей площади даст больше возможностей для пользователей в условиях многозадачности.

Стандартные смартфоны до сих пор считаются более надежными по сравнению со складными, однако, патент Samsung может это изменить. С учетом того, что компания является одним из лидеров рынка складных смартфонов, представленные в патенте технологии могут быть использованы в разработке их будущих продуктов.