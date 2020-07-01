Samsung выпустит сверхбыстрый SSD-накопитель объемом до 1 ТБ

Компания Samsung в ближайшее время может представить новую линейку SSD-накопителей стандарта M.2 NVMe. Такая новость появилась от южнокорейских регуляторов, которые следят за развитием событий в этой сфере.

Говоря о самих накопителях, то сообщается, что они будут доступны в нескольких вариантах: 1 ТБ, 500 ГБ и 250 ГБ, модели MZ-V8P1T0, MZ-V8P500 и MZ-V8P250 соответственно. Есть предположение, что в данных устройствах будет использована память стандарта MLC. Ее особенность в том, что она хранит по два бита в одной ячейке.

Из других особенностей специалисты выделяют поддержку PCI-Express 4.0 x4 и скорости последовательного чтения и записи до 6500/5000 МБ/сек. А вот наличии возможности работы со случайным доступом не упоминается. Вероятнее всего они будут и будут весьма высокими. Ни цена, ни дата выхода SSD-накопителей неизвестна. Согласно мнению большинства, произойдет это не ранее октября месяца.