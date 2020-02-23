Samsung выпустит смартфон с выдвижной камерой
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Новости

Samsung выпустит смартфон с выдвижной камерой

Samsung готовит свой первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой. Никаких особых сведений пока нет, кроме предположений и качественных рендеров с видео.

  • Galaxy A New 010101
  • Galaxy A New 00001

По предварительным данным первая экспериментальная новинка появится в линейке Galaxy A. Потому что именно данной серии достаются новые решения компании. Достаточно вспомнить Galaxy A80 с камерой-перевёртышем.

  • Galaxy A New
  • Galaxy A New 01

Новинка получит 6,5-дюймовый дисплей, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев на задней стороне корпуса и стандартный порт USB-C. Кроме того, ожидается поддержка сетей пятого поколения 5G.

Выход смартфона Samsung с выдвижной камерой ожидается в этом году.

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