Samsung выпустит смартфон с выдвижной камерой

Samsung готовит свой первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой. Никаких особых сведений пока нет, кроме предположений и качественных рендеров с видео.

По предварительным данным первая экспериментальная новинка появится в линейке Galaxy A. Потому что именно данной серии достаются новые решения компании. Достаточно вспомнить Galaxy A80 с камерой-перевёртышем.

Новинка получит 6,5-дюймовый дисплей, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев на задней стороне корпуса и стандартный порт USB-C. Кроме того, ожидается поддержка сетей пятого поколения 5G.

Выход смартфона Samsung с выдвижной камерой ожидается в этом году.