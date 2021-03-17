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Новости

Samsung представила смартфоны Galaxy A52 и A72

Как и ожидалось, Samsung официально представила долгожданные смартфоны Galaxy A52 и A72. Новая серия Samsung Galaxy A имеет камеру высокого разрешения, экраны с плавной прокруткой, защиту от воды и долговечный аккумулятор, а также расширяет мобильные возможности пользователей благодаря доступу к экосистеме подключенных устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab.

Samsung Galaxy A72 и Galaxy A52

Новинки представлены в совершенно новом минималистичном дизайне в пастельных цветах с эффектом матовой дымки на задней панели и имеют экран для суперплавного скроллинга. Благодаря тактовой частоте 90 Гц на A52 и A72 прокрутка стала еще более плавной, а на экране Samsung Super AMOLED смотреть видео и контент в соцсетях можно даже на улице, так как яркость дисплея была повышена до 800 нит.

Samsung Galaxy A52

Galaxy A52 и A72 оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos для повышенной глубины и детализации звука и поддерживают расширение памяти до 1 ТБ. По заявлению компании заряда аккумулятора хватает на два дня– 4500 мАч у A52 и 5000 мАч у A72. Также оба смартфона водо- и пыленепроницаемы по стандарту IP67.

Технические характеристикиGalaxy A52Galaxy A72
Дисплей6.5” FHD+ Super AMOLEDInfinity-O Display (1080 x 2400), 407 ppiЧастота обновления 90 Гц6.7” FHD+ Super AMOLED
Infinity-O Display (1080 x 2400), 394 ppiЧастота обновления 90 Гц
Размеры и вес75.1 x 159.9 x 8.4 мм189 г77.4 x 165.0 x 8.4 мм203 г
КамераФронтальная 32МП ФФ (F2.2)Фронтальная 32МП ФФ (F2.2)
Основная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)Ультраширокоугольная: 12MP ФФ (F2.2, 1.12µm)Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm)Глубины: 5MП ФФ (F2.4, 1.12µm) *ZoomЦифровой зум до 10XОсновная: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)Ультраширокоугольная: 12МП ФФ (F2.2, 1.12µm)Макро: 5МП ФФ (F2.4, 1.12µm)Tелефото (3x): 8МП (F2.4, 1.0µm) *ZoomЦифровой зум до 30XОптический зум до 3X
ПроцессорSnapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГцSnapdragon 720G 2 ядра х 2.3 ГГц + 6 ядер х 1.8 ГГц
ПамятьОЗУ: 4/8ГБПЗУ: 128/256ГБОЗУ: 6/8ГБПЗУ: 128/256ГБ

Новые модели серии Galaxy A будут доступны к покупке в России начиная с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке лаванда по рекомендованной цене 26990 (128 ГБ) и 32990 (256 ГБ) за Galaxy A52 и 35990 (128 ГБ) и 39990 (256 ГБ) за Galaxy A72.

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Источник:
The GEEK
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