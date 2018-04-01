Samsung выпустит Galaxy S20 вместо S11
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Новости

Samsung выпустит Galaxy S20 вместо S11

Известный инсайдер Ice Universe поделился информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy S11. Он сообщил, что на самом деле новинка будет носить название Galaxy S20. Следовательно, и все линейка будет иметь приставку 20 вместо 11.

Скорее всего, компания решила переименовать смартфон по простым причинам. Наступит 2020 год и выйдет Galaxy S20. Дело в числах и красивом звучании. Для производителей гаджетов это не в новинку. Например, в прошлом году Apple пропустила девятый айфон. Вместо него сразу вышел X.

Грядущий флагман Samsung Galaxy S20 уже давно засветился на рендерах и почти полностью раскрыл свой дизайн. Ожидается, что смартфон получит огромный прямоугольный блок камеры.

  • Samsung Galaxy S11
  • Samsung Galaxy S11 1
  • Samsung Galaxy S11 2
  • Samsung Galaxy S11 5
  • Samsung Galaxy S11 4

Линейку Samsung Galaxy S20 могут представить 18 февраля на специальном мероприятии в Сан-Франциско.

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