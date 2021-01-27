Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A02 с мощным аккумулятором

Компания Samsung без лишнего шума представила свой новый бюджетный смартфон Galaxy A02. При этом новинка обладает довольно ёмким аккумулятором.

Смартфон получил 6,5-дюймовый экран с разрешением 1560 х 720 пикселей с вырезом под камеру. Процессор — MediaTek MT6739W с тактовой частотой 1,5 Гц и 4 ядрами. Установлены 2 или3 ГБ ОЗУ, 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера включает два модуля на 13 и 2 МП. Ёмкость батареи — 5000 мА·ч, есть поддержка зарядки на 7,75 Вт.

Из мелочей отметим 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5, GPS и ГЛОНАСС, разъём для наушников 3,5 мм, отдельные слоты для двух SIM-карт и карты памяти. Сканера отпечатка и NFC нет.

В качестве ОС используется Android 10 с фирменной оболочкой Samsung One UI. Глобальная цена составляет всего 100 долларов или 7,5 тысячи рублей по текущему курсу.