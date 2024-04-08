Samsung представила тонкий моноблок в стиле iMac

Samsung в Южной Корее представила новый компьютер All-In-One Pro, выполненный в стиле Apple iMaс. Устройство получило тонкий металлический корпус, 27-дюймовый 4К-экран и процессор Intel Core Ultra (модель не уточняется).

К сожалению, данные о количестве оперативной и постоянной памяти нет. Однако, по данным журналистов, пользователям предложат несколько конфигураций от 16 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ ПЗУ.

Моноблок поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, а также оснащен встроенной веб-камерой и портами USB-C, USB-A, HDMI, 3,5 мм и Ethernet. Операционной системой служит Windows 11 Home с надстройкой Galaxy Ecosystem, которая позволяет быстро обмениваться файлами с гаджетами Galaxy.

В комплекте с моноблоком также идут беспроводные клавиатура и мышь. All-In-One Pro дебютирует в Южной Корее уже 22 апреля и будет стоить от $1470 (~136 000 рублей).