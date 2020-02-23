Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором

Сейчас ходит много споров, нужен ли квантовый компьютер и насколько он безопасен для человечества. А пока об этом спорят, представители Samsung Electronics совместно с корейским оператором SK Telecom, представили первый в мире смартфон, основанный на квантовой теории. Galaxy A Quantum в мире смартфонов можно по праву считать лучшим решением для безопасности. Это аппарат снабдили квантовым процессором, а если точнее – квантовым генератором случайных чисел.

Если верить полученной информации, то для подобных вычислений используется светодиод и CMOS-сенсор. В качестве главного действующего элемента выступает фотон, движение которого регистрирует камера. Такая конструкция уместилась в небольшом элементе, размером 2,5 на 2,5 мм. Такой элемент удалось разработать швейцарской компании ID Quantique.

Суть технологии сводится к тому, что Quantum Random Number Generator или просто QRNG, генерирует случайные числа, основываясь исключительно на теории квантового шифрования. Это, в свою очередь, позволяет создавать самые надежные и непредсказуемые ключи. Данная технология позволит вывести на новый уровень безопасность хранения и передачи данных в мобильных устройствах.

Уже сейчас данная технология используется в некоторых сферах. Особенно это важно для сервисов идентификации и сертификации, а также платежных систем. Сам же смартфон, если отбросить квантовую технологию, практически ничем не отличается от модели A71 5G. Это все тот же смартфон с 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+.

Основой устройства является собственный чипсет Exynos 980. Также пользователь получит в свое распоряжение 8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. Питается Galaxy A Quantum от аккумулятора, емкостью 4 500 мАч. Работает на собственной оболочке One UI 2.0, основанной на Android 10.

Стоимость девайса составляет 530 долларов. Старт предварительных заказов – 15 мая, продажи начинаются 22 мая.