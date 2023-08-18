Samsung представила первый в мире полностью безрамочный дисплей для смартфона

Samsung Display анонсировала новый тип дисплеев — OLED-экран под названием «All Around Full Screen», который выделяется полным отсутствием рамок и границ.

По информации, полученной из утечек изображений, новый дисплей напоминает экран-водопад, охватывающий корпус устройства. Примечательно, что изогнутые грани дисплея используются для регулировки яркости и громкости.

Эффективность новой технологии обеспечивается применением методов трехмерного ламинирования и точного контроля яркости на краях экрана, что придает изображению глубину и контрастность.

Пока даты выпуска первых устройств с таким дисплеем не названа. Тем не менее, по некоторым данным, в ближайшие годы Samsung может интегрировать новую технологию в свои флагманские смартфоны.