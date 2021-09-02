Samsung представила первый в мире 200-мегапиксельный датчик для камер смартфонов — ISOCELL HP1

Компания Samsung Electronics представила новый датчик изображения ISOCELL HP1, который предназначен для использования в камерах смартфонов. Он получил размер пикселей в 0,64 мкм, а разрешение достигает 200 МП.

В сенсоре применяется технология биннинга — объединения соседних пикселей. Она работает в двух режимах. В первом разрешение сокращается до 12,5 МП (формат 4×4), это подходит для съёмки при низком уровне освещения. Формат 2×2 устанавливает разрешение на 50 МП и поддерживает съёмку видео в формате 8К (7680 x 4320 точек).

Также компания представила ISOCELL GN5 — 50-мегапиксельный датчик с размером пикселей в 1,0 мкм. Он поддерживает быстрый автофокус Dual Pixel Pro.

Пока неясно, в какой из моделей смартфонов новинка появится первую очередь. Предполагается, что это будет S22 Ultra с приставкой Olympus.