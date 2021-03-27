Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy F02s за $124

Samsung решил максимально закрепить свои позиции на рынке бюджетных смартфонов. Уже сегодня в продажу в Индии выходит доступный смартфон Samsung Galaxy F02s, который имеет на борту 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а его стоимость составляет всего 124 доллара (около 9 тысяч рублей). Также есть слегка улучшенная модель с оперативкой на 4 ГБ и памятью на 64 ГБ. Обойдётся улучшенная версия в 138 долларов (около 10 тысяч рублей).

Samsung Galaxy F02s получил дисплей на 6,5-дюйма с разрешением 720p, процессор Snapdragon 450 и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 15 Вт.

Камера в смартфоне использует два модуля на 13 Мп и 2 Мп. Первый выступает основным, а второй дополнительный с датчиком глубины и возможностью использования для макросъемки.

Работает Samsung Galaxy F02s под управлением Android 10 с фирменной оболочкой One UI. Когда данная модель доберётся до европейского рынка – неизвестно, но явно, она будет значительно дороже.