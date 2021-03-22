Samsung переходит на экраны производства BOE

Мы привыкли, что южнокорейский гигант использует в своих смартфонах дисплеи, исключительно своего производства. Но теперь об этом можно забыть, ведь представители Samsung решили опробовать в деле продукт от китайского производителя BOE. Эта информация практически подтверждена, ведь китайский производитель вот-вот начнет поставки своей продукции.

С чем связано такое решение? Во-первых, у BOE после введения санкций в отношении Huawei, стало совсем мало клиентов, вот и решили искать рынки сбыта своей продукции. Под руку подвернулась южнокорейская компании и здесь уже во-вторых. Экраны BOE самые дешевые на рынке, а поэтому, их использовать в устройствах с небольшим ценником — самое то. Где же найдут применение дисплеи от BOE? Первыми устройствами, и видимо, не последними, станут смартфоны линейки Galaxy M.