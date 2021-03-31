Samsung открыла официальный магазин на AliExpress Россия

Компания Samsung представила свой первый официальный интернет-магазин на маркетплейсе AliExpress Россия. В нем будет представлена техника бюджетной и средней ценовых категорий, а также смартфоны и носимые устройства.

Присутствие Samsung на AliExpress Россия станет дополнительным каналом в структуре продаж компании. Samsung планирует использовать данный канал для расширения продаж и поставок в регионы России. В магазине будет представлена техника бюджетной и средней ценовых категорий, а также смартфоны и носимые устройства. Новинки будут появляться здесь в числе первых: например, на платформе уже можно приобрести смартфоны Galaxy A52 и A72.

Скриншот с магазина Samsung на AliExpress

Пользователям AliExpress доступные многие акции официального интернет-магазина Samsung, а также другие скидки и специальные предложения на покупку техники компании. Так, в настоящий момент магазин Samsung на AliExpress Россия принимает участие в глобальной распродаже «328». Она проходит на AliExpress Россия с 29 марта по 2 апреля. В рамках распродажи покупатели официального магазина Samsung смогут получить скидки на отдельные товары. Например, в рамках запуска на платформе уже можно приобрести новинки Galaxy A52 и Galaxy A72. На смартфон Galaxy A71 действует специальная цена 23 390 рублей.