Samsung обещает более доступные телевизоры с MicroLED уже весной

В мае компания Samsung планирует начать производство телевизоров с MicroLED-дисплеями. Причём они будут существенно дешевле нынешних моделей, которые выпущены в прошлом году. Утверждается, что цены будут на 40% ниже.

Пока что не сообщается о регионах продаж, но, учитывая, что данные сообщило южнокорейское издание, скорее всего, сначала они появятся на домашнем рынке. Речь идёт о моделях на 89 и 101 дюйм с разрешением 4К (3840 × 2160 точек), позже ожидается также вариант с дисплеем на 114 дюймов.

Цена вопроса составляет 80 и 100 тысяч долларов для младшей и старшей моделей. Цена 101-дюймовой версии не уточняется. Для сравнения, прошлогодний 110-дюймовый телевизор Samsung MicroLED на релизе стоил более 140 тысяч долларов.

Все три модели получат LTPS TFT-матрицы, такие же, как в прошлогоднем варианте. Судя по всему, компания смогла улучшить технологии производства таких панелей.

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