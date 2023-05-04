Samsung выпустила моноблок с матовым покрытием экрана и выдвижной камерой

Samsung представила новый моноблок DM530AFA-LC71W с экраном на 23,8 дюйма и разрешением 1080p. Компьютер имеет матовое покрытие, которое снижает блики и топовую версию с процессором Intel Core i7-1360P, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Накопитель NVMe на 512 ГБ может быть заменен, а устройство также имеет слот для 2,5-дюймового жесткого диска.

Кроме того, моноблок имеет выдвижную веб-камеру, стереодинамики на 5 Вт с поддержкой Dolby Atmos, порты HDMI, USB-A, USB-C, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac и слот для карт microSD. Операционная система, установленная на устройстве — Windows 11.

В комплекте с моноблоком поставляются беспроводная мышь и клавиатура. Модель с Intel Core i3 стоит от 930 долларов (~72 800 рублей), в то время как версия с Core i7 стоит 1300 долларов (~101 600 рублей). Устройство доступно для покупки уже сейчас.