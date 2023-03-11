Samsung не будет выпускать в этом году фанатский Galaxy S23 FE

Samsung ежегодно выпускала фанатское издание смартфонов серии «FE». Последним в ней был Galaxy S21 FE, который вышел еще в январе прошлого года.

Пока поклонники ждали Samsung Galaxy S23 FE, популярный инсайдер делился плохими новостями для них. Сообщается, что в этом году S23 FE компания выпускать вовсе не планирует.

Об этом стоило догадаться, так как о новинке не было никакой информации, утечек и, тем более, анонсов. По времени, если бы Samsung разрабатывала Galaxy S23 FE, то сейчас либо было бы полно рендеров на него, либо устройство уже было бы представлено.