Samsung начала продажи Bluetooth-клавиатуры Smart Keyboard Trio 500 в России

Samsung объявила о старте продаж универсальной беспроводной Bluetooth-клавиатуры Smart Keyboard Trio 500 в России. Устройство создано для быстрого и удобного набора текста в любом месте и в любое время. Тонкий и легкий аксессуар без труда помещается в сумке и отлично подходит для того, чтобы брать его с собой в поездки.

Более того, аксессуар может одновременно работать с тремя различными Bluetooth-устройствами (например, смартфоном, планшетом и ноутбуком), позволяя переключаться между ними одним нажатием кнопки – к примеру, для тех случаев, когда во время работы на компьютере требуется быстро ответить на сообщение, поступившее на смартфон.

Владелец смартфона или планшета Samsung с One UI 3.1 и подключённым Smart Keyboard Trio 500 может выбрать три любимых приложения на каждом устройстве и назначить их на специальные «горячие» клавиши на клавиатуре.

Несмотря на то, что клавиатура очень тонкая и компактная (вес – 412 г, размеры – 280 x 127 x 15 мм), благодаря чему оптимально подходит для мобильной работы, ее клавиши практически того же размера, что и у стандартной клавиатуры.

Начиная с сегодняшнего дня клавиатура Smart Keyboard Trio 500 будет доступна в фирменных магазинах бренда и официальном интернет-магазине Samsung в белом и черном цвете по рекомендованной цене 3 590 рублей.