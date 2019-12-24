Samsung может выпустить необычный слайдер
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Новости

Samsung может выпустить необычный слайдер

Samsung запатентовала необычный смартфон с растягиваемым дисплеем. Новая заявка была подана в Бюро по патентам и товарным знакам США.

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На эскизах видно, что устройство сначала будет открываться как слайдер, а потом благодаря специальному форм-фактору дисплей будет вытягиваться. Все происходящее на экране при использовании и растягивании будет реагировать на специальный датчик. Технология будет уменьшать/увеличивать площадь экрана в зависимости от действий.

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Также в патенте сообщается, что устройство получит привычные всем сенсоры — гироскоп, сканер отпечатков пальцев, инфракрасный и датчик яркости.

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Выхода такого смартфона наверняка придется ждать довольно долго. Но в 2020 году Samsung выпустит другой необычный смартфон. Компания представит Samsung Galaxy Fold 2 (возможно, смартфон получит другое название). У новинки будет экран из стекла и новый форм-фактор.

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