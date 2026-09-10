Apple подняла цены на всю старую линейку смартфонов iPhone

Вчера состоялась крупная осенняя презентация Apple на которой дебютировали флагманы iPhone 18 Pro/18 Pro Max, раскладушка iPhone Duo, смарт-часы Watch Series 12 и TWS-наушники AirPods 5. Обычно после презентации новых моделей iPhone компания делала скидки на прошлое поколение смартфонов, но в этот раз гигант из Купертино поднял цены на всю старую линейку iPhone.

В США на официальном сайте Apple все ранние поколения iPhone подорожали на 100 долларов (8 405 ₽), на данный момент цены выглядят следующим образом:

iPhone 16 — от $799 (было от $699)

iPhone 17e — от $699 (было от $599)

iPhone 17 — от $899 (было от $799)

iPhone Air — от $1099 (было от $999)

Что примечательно, максимальная конфигурация iPhone Air с 1 ТБ памяти подорожала не на 100, а сразу на 300 долларов (25 215 ₽), а прошлогодние флагманы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max больше недоступны к покупке. При этом в Китае ценники выросли более ощутимо — на 800 юаней (10 020 ₽). А модель iPhone Air с 1 ТБ памяти подорожала в поднебесной на 2300 юаней (28 807 ₽).

Напомним, вчера у нас вышел материал, в котором опубликованы цены в России на iPhone 18 Pro/18 Pro Max и раскладушку iPhone Duo.