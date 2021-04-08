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Новости

Samsung готовит «квантовый» смартфон со старым процессором

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy Quantum2 со встроенным генератором случайных чисел (Quantum Random Number Generator, QRNG). Это нововведение обеспечивает безопасность личных данных пользователей. В прошлом году представили первую модель такого рода.

Новинка пока что будет «операторской» — её продажами займётся SK Telecom.

В техническом плане новинка оснащена 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Есть вырез для фронтальной камеры. Внутри установлен процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Есть также слот для карты памяти.

Ёмкость штатной батареи составляет 4500 мА•ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, однако в комплекте будет только 15-ваттное зарядное устройство.

Из мелочей отметим защиту по стандарту IP67, стереодинамики Dolby Atmos и сканер отпечатка пальца в экране. Предварительные заказы стартуют 13 апреля, а продажи начнутся 23 апреля. За оформление предзаказа подарят наушники Galaxy Buds Live и прозрачный чехол.

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Источник:
Gizmochina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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