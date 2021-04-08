Samsung готовит «квантовый» смартфон со старым процессором

Компания Samsung выпустила смартфон Galaxy Quantum2 со встроенным генератором случайных чисел (Quantum Random Number Generator, QRNG). Это нововведение обеспечивает безопасность личных данных пользователей. В прошлом году представили первую модель такого рода.

Новинка пока что будет «операторской» — её продажами займётся SK Telecom.

В техническом плане новинка оснащена 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Есть вырез для фронтальной камеры. Внутри установлен процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Есть также слот для карты памяти.

Ёмкость штатной батареи составляет 4500 мА•ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, однако в комплекте будет только 15-ваттное зарядное устройство.

Из мелочей отметим защиту по стандарту IP67, стереодинамики Dolby Atmos и сканер отпечатка пальца в экране. Предварительные заказы стартуют 13 апреля, а продажи начнутся 23 апреля. За оформление предзаказа подарят наушники Galaxy Buds Live и прозрачный чехол.