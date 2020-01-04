Samsung готовит гибкий телевизор
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Новости

Samsung готовит гибкий телевизор

Эра изогнутых устройств продолжается. Мы не раз видели прототипы изгибаемых смартфонов, но на этот раз компания Samsung Electronics решила пойти дальше и создать телевизор с изгибаемым дисплеем. По крайней мере, такая патентная заявка была обнаружена в американском бюро. Ее заголовок: «Метод и терминал для воспроизведения контента».

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Исходя из такого заголовка нетрудно представить, что это будет телевизор, причем как указывают представители южнокорейского бренда, это будет девайс с OLED-экраном, который можно использовать как в плоском состоянии, так и изогнутом. Многие эксперты предполагают, что в этом устройстве будет применяться технология microLED.

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Но на этом представители именитого бренда не остановились. Не так давно была замечена еще одна патентная заявка. И опять здесь фигурирует телевизор, но на этот раз, он может менять форму. Есть предположения, что телевизор с изгибаемым дисплеем будет показан на выставке CES 2020.

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