Top.Mail.Ru
Новости

Появились новые изображения раскладушки Galaxy Z Flip5 с увеличенным дисплеем и маленькими иконами

Avatar photo
Вадим Майков сегодня в 13:28

Популярный инсайдер Ice Universe показал новый рендер грядущей раскладушки Samsung Galaxy Z Flip5.

Сообщается, что диагональ внешнего дисплея изменится и станет более нестандартной. Панель станет 3,4 дюймовой с разрешением 720 х 748 пикселей и плотностью пикселей 305 на дюйм. Из-за большого размера экрана иконки приложений могут показаться пользователям слишком маленькими.

Также инсайдер сравнил внешние дисплеи прошлогоднего поколения Galaxy Z Flip4 и новинки Galaxy Z Flip5:

Ждем анонс.

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Источник:
Twitter

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной