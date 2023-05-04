Появились новые изображения раскладушки Galaxy Z Flip5 с увеличенным дисплеем и маленькими иконами

Популярный инсайдер Ice Universe показал новый рендер грядущей раскладушки Samsung Galaxy Z Flip5.

Сообщается, что диагональ внешнего дисплея изменится и станет более нестандартной. Панель станет 3,4 дюймовой с разрешением 720 х 748 пикселей и плотностью пикселей 305 на дюйм. Из-за большого размера экрана иконки приложений могут показаться пользователям слишком маленькими.

Также инсайдер сравнил внешние дисплеи прошлогоднего поколения Galaxy Z Flip4 и новинки Galaxy Z Flip5:

Ждем анонс.