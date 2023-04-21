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Samsung Galaxy Watch 6 Pro наделят новым процессором и вращающимся безелем

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Вадим Майков вчера в 16:30

Появились новые подробности о грядущих Galaxy Watch 6 Pro. Сообщается, что новинку ждет обновленный процессор и вращающийся безель.

Платформой для умных часов послужит Exynos W980, она будет на 10% производительнее и энергоэффективнее.

Внешний вид тоже претерпит изменения. Упоминается, что в часах будет «довольно узкая рамка». Либо Samsung уменьшит диагональ дисплея либо сам корпус.

Также появился слух про вращающийся безель. Предполагается, что им наделят только Pro-версию устройства, так производитель увеличит разрыв с базовыми Galaxy Watch 6. Предыдущее поколение Watch 5 этой функции лишилось, а впервые использовалась в Galaxy Watch 4.

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Источник:
sammobile, Gsmarena

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