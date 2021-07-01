Умные часы Samsung Galaxy Watch 4 Classic показали в трёх цветах

В сети появились свежие рендеры новых смарт-часов Samsung Galaxy Watch 4. И это уже официальные изображения, а не фанатское творчество.

Судя по ним, новинки получат поворотный безель и круглые экраны с диагональю 42, 44 и 46 мм. Корпус в зависимости от модели будет выполнен из алюминиевого сплава или нержавеющей стали. Обещаны три цвета: белый, серый и чёрный.

Помимо этого, версия со стальным корпусом получит закаленное стекло Gorilla Glass DX, а «алюминиевая» — Gorilla Glass DX+. Часы будут защищены по стандарту MIL-STD-810G, так что сними можно будет купаться и плавать.

Презентация Galaxy Watch 4 Classic ожидает во время конференции Unpacked, которая состоится в начале августа. Цена и полные характеристики пока не уточняются.

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