Samsung представила защищённый планшет Galaxy Tab Active 4 Pro

Компания Samsung выпустила новое поколение защищённого планшета Galaxy Tab Active Pro. Корпус новинки способен выдерживать падение с высоты 1 метра, а с дополнительным чехлом, который идёт в комплекте – 1,2 метра. Есть защита от пыли и воды по IP68 и военному стандарту MIL-STD-810H.

Планшет получил 10,1-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1920×1200 и защитным покрытием Gorilla Glass 5. Работу экрана можно настроить на определение касаний в перчатках. Внутри используется неназванный восьмиядерный процессор в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти.

Встроенный стилус S Pen имеет класс защиты IP68 от пыли и влаги.

За автономность отвечает батарея на 7600 мАч. Кроме того, планшет можно использоваться без аккумулятора с постоянно подключённым питанием.

Отмечается, что встроенный динамик сделан «очень громким», чтобы его можно было услышать «в полевых» условиях.

Продажи Galaxy Tab Active 4 Pro стартуют на европейском рынке с сентября, на других рынках — до конца 2022 года. Стоимость не называется.

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