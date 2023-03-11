Пользователи Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+ жалуются на размытые области на фото

Пользователи флагманов Samsung серии Galaxy S23 столкнулись с новой проблемой – размытыми областями на фотографиях. Хотя некоторое размытие на фото при использовании светосильного объектива является нормой, в данном случае речь идет о чем-то иной. Фотографии, опубликованные пользователями, показывают зону резкости в центре и по краям снимка, но между ними – странное размытие.

Похоже, автофокус системы основной камеры Galaxy S23 и S23 Plus имеет проблемы с держанием всей сцены в фокусе. Сообщается, что наибольшее количество жалоб приходит от владельцев Galaxy S23, собранных во Вьетнаме. Некоторые пользователи отмечают, что аналогичная проблема была у Galaxy S22, и единственным решением была отправка устройства в сервисный центр.

Samsung пока не комментирует эту ситуацию, поэтому неизвестно, каким будет решение проблемы. Тем не менее, сообщения о размытых областях на фото уже вызвали беспокойство среди пользователей, которые надеются на скорое решение проблемы со стороны компании.