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Новости

Samsung Galaxy S21 может дебютировать в этом году

Похоже, что в ближайшее время на рынок должен выйти новый смартфон Samsung. Речь идёт о флагмане Galaxy S21 с модельным номером SM-G9910. Он уже получил одобрение регулятора 3C в Китае.

По неофициальным данным, эта модель получит процессор Qualcomm Snapdragon 875, батарею на 3880 мА•ч и зарядку мощностью всего 25 Вт. К слову, такой же чипсет приписывают новому флагману Xiaomi.

Другие спецификации не уточняются, но явно стоит ожидать 6/8 ГБ ОЗУ, большой объём постоянной памяти, Super AMOLED экран со сканером отпечатка и мощную камеру.

По слухам, анонс Samsung Galaxy S21 может состояться уже в декабре, хоты обычно флагманы южнокорейский гигант показывает в феврале. Впрочем, не исключено, что анонс новинки затянется, ведь только в декабре представят и саму платформу Snapdragon 875.

Цена флагмана не сообщается, но она явно будет высокой.

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Источник:
GizmoChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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