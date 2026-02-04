Samsung прекратила поддержку смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

Samsung завершила программную поддержку смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, которые вышли в начале 2021 года.

За время поддержки смартфоны получили четыре крупных обновления Android

Android 12 (One UI 4) — в ноябре 2021 года;

Android 13 (One UI 5) — в ноябре 2022 года;

Android 14 (One UI 6) — в декабре 2023 года;

Android 15 (One UI 7) — в мае 2025 года.

Последний полноценный патч для серии Galaxy S21 вышел в ноябре 2025 года. На этом выпуск новых версий системы был завершён. В дальнейшем смартфоны будут получать только патчи безопасности, а также редкие обновления в случае наличия критических уязвимостей.