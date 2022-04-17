Samsung запустила продажи восстановленных Galaxy S21

Samsung запустила предварительные заказы на восстановленные Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. В розничную продажу смартфоны поступят с 28 апреля.

На восстановленные устройства действует гарантия один год. В целом, смартфоны максимально приближены к состоянию «обычных» — ремонт производился оригинальными запчастями, а аккумулятор заменили на новый.

Так, покупателю Samsung Galaxy S21 обойдется в $675 вместо $799. То есть в среднем скидка составляет около 15%.

Galaxy S21+ — $850 вместо $999;

Galaxy S21 Ultra — $1000 вместо $1200.

Samsung бонусом дает еще $100, для тех кто оформил предзаказ. Однако эту сумму можно потратить только на покупки в их онлайн-магазине.

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