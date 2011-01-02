Samsung Galaxy S21 – это почти iPhone 12. Зарядки и наушников тоже не будет

Ресурс SamMobile сообщает, что новый флагман Galaxy S21 может не получить зарядного устройства и наушников в комплекте. Похоже, что в Южной Корее берут пример с Apple.

Сами смартфоны, как ожидается, покажут раньше, чем планировалось. Их стоит ожидать уже декабре этого года или уже в январе следующего. Хотя обычно Samsung показывает свои флагманы феврале в рамках выставки MWC.

Новым смартфонам приписывают мощное железо и минимум три модификации. Причём одна из них получит изогнутый экран. Помимо этого, новые смартфоны получат поддержку стилуса S Pen.

Внутри же их оснастят процессорами Qualcomm Snapdragon 875 и Exynos 2100 в зависимости от региона.