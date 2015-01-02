Официально: Samsung Galaxy S21 покажут 14 января

Компания Samsung официально объявила дату первого мероприятия Galaxy Unpacked в этом году. Оно пройдёт 14 января, и там покажут новый флагманский смартфон Galaxy S21.

Ранее эту же дату называли инсайдеры, но теперь новинка показана в ролике, а также на сайте Samsung, так что больше можно не сомневаться. Видео показывает новинку и её характерный блок камеры, у других моделей ничего подобного нет.

Мероприятие пройдёт под слоганом Everyday Epic, а на российском сайте Samsung пользователям предлагают «Встречать будущее» и принять участие в конкурсе. Как утверждается, там можно оставить адрес электронной почты и получить «шанс стать одним из первых обладателей нового Galaxy».

Дата начала продаж и цена Samsung Galaxy S21 пока что не уточняются.