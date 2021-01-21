Подтверждён выход Samsung Galaxy S21 без 5G

Компания Samsung планирует собирается выпустить версию смартфона Galaxy S21 без поддержки сетей 5G. Она будет дополнять модели Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, которые уже умеют работать с сетями пятого поколения.

По данным некоммерческой организации Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), ожидается появление версии с 4G, хотя пока неясно, будет ли она глобальной или региональной. При этом в базе данных Bluetooth Special Interest Group указаны две модели Galaxy S21 такой категории. Скорее всего, это будут младшие версии.

Данных о сроках выхода, ценах и географии продаж пока не приводятся. Также нет данных о том, какие именно модели войдут в более доступную линейку.