iPhone 12 уступил Android-смартфонам на тестах в сетях 5G

Компания Opensignal провела исследование скорости передачи данных у смартфонов с использованием 5G-сетей. И выяснилось, что iPhone 12 уступает по этому показателю Android-смартфонам, в частности, Samsung.

По данным источника, лидирующую позицию занял Galaxy S21 5G с результатом в 56 Мбит/сек. При этом у iPhone 12 Pro скорость составила 36,9 Мбит/с. Для сравнения, самый низкий показатель был у LG Velvet 5G — 37,8 Мбит/сек.

При этом ситуация с 4G была аналогичной. Там у iPhone средняя скорость составляла 18,9 Мбит/сек, при этом у смартфонов LG — 28,9 Мбит/сек.

Одной из причин является то, что Samsung Galaxy S21 относится к третьему поколению смартфонов с 5G-связью, а iPhone 12 — к первому.