Один из смартфонов серии Samsung Galaxy S21 получит изогнутый дисплей

В январе 2021 года ожидается анонс новых смартфонов Samsung серии Galaxy S21. И вот инсайдер Ice Universe поделился свежими данными о них. Как сообщается, будет три модели: базовая Galaxy S21, улучшенная Galaxy S21+ и премиальная Galaxy S21 Ultra.

При этом две младшие модели будут оснащены плоскими экранами, а старшая — изогнутым. А вот тонкие рамки будут у всех трёх модификаций. Выглядят они так:

Что касается спецификаций, то Galaxy S21 приписывают 6,2-дюймовый дисплей и тройную тыльную камеру. «Ультра» получит панель с диагональю 6,7-6,9 дюйма и камеру на четыре модуля. Данных о дисплее «Плюса» пока нет.

Также ожидается, что новые смартфоны получат поддержку стилуса S Pen. Также они явно будут построены на новых процессорах: Qualcomm Snapdragon 857 для американского рынка и Exynos 2100 с графикой Radeon для Европы.