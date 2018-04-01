Samsung Galaxy S10 Lite появился на официальных изображениях

На Slashleaks опубликовали официальные эскизы Samsung Galaxy S10 Lite. Их обнаружили в руководстве пользователя, которое попало в Сеть еще до анонса.

Изображения подтверждают ранние утечки и рендеры. Смартфон получит врезанную фронтальную камеру, подэкранный сканер отпечатков пальцев и прямоугольный блок с тройной камерой и светодиодной вспышкой.

На боковой панели есть кнопки включения/выключения и регулировки громкости, а также разъем USB-C.

Официально анонсировать Samsung Galaxy S10 Lite производитель должен на следующей неделе. Если верить инсайдерам, то по техническим характеристикам Galaxy S10 Lite будет аналогом Galaxy A91.