Samsung Galaxy S10 Lite появился на официальных изображениях
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Новости

Samsung Galaxy S10 Lite появился на официальных изображениях

На Slashleaks опубликовали официальные эскизы Samsung Galaxy S10 Lite. Их обнаружили в руководстве пользователя, которое попало в Сеть еще до анонса.

Изображения подтверждают ранние утечки и рендеры. Смартфон получит врезанную фронтальную камеру, подэкранный сканер отпечатков пальцев и прямоугольный блок с тройной камерой и светодиодной вспышкой.

  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy S10 Lite 1

На боковой панели есть кнопки включения/выключения и регулировки громкости, а также разъем USB-C.

Официально анонсировать Samsung Galaxy S10 Lite производитель должен на следующей неделе. Если верить инсайдерам, то по техническим характеристикам Galaxy S10 Lite будет аналогом Galaxy A91.

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