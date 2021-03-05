Самый дешевый 5G-смартфон Samsung Galaxy А32 поступил в продажу в России

Samsung объявил о старте продаж смартфона Galaxy A32. Новинка позиционируется, как незаменимый помощник для каждого, независимо от того, чем он увлекается пользователь, от съемки танцевальных видео до стриминга игр.

Смартфон получил емкий аккумулятор, безграничный Super AMOLED экран с и четыре основные камеры с максимальным разрешением 64 МП.

Технические характеристики Galaxy А32

Samsung Galaxy A32 доступен в фиолетовом, голубом и черном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнеров по рекомендованной цене от 19 990 рублей.