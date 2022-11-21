Samsung Galaxy A14 5G получит процессор Dimensity 700 и 4 ГБ ОЗУ

В сети появились свежие данные о «железе» будущего бюджетного смартфона Galaxy A14 5G. Как сообщается, он получит процессор Exynos среднего класса. Позже было высказано предположение, что это может быть Exynos 1330.

Однако реальность оказалась иной — судя по данным из базы Geekbench, новинка будет оснащена китайской платформой MediaTek Dimensity 700 с конфигурацией ядер 2 + 6. Этот чипсет производится 7-нм техпроцессу и включает в себя встроенный графический процессор Mali G57. Такая же платформа установлена в Oppo A58, POCO M4 5G, Redmi 11 Prime 5G и других недорогих моделях.

В одноядерном тесте Geekbench 5 грядущий смартфон начального уровня набрал 522 балла. В многоядерном же показатели составили 1710 баллов. Также отмечается, что у новинки 4 ГБ ОЗУ, но не исключены и другие конфигурации. Также известно, что смартфон получит Android 13 «из коробки».