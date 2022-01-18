Доступный Samsung Galaxy A03 появился в России

Компания Samsung выпустила на российский рынок бюджетный смартфон Galaxy A03. Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей Infinity-V, камеру с разрешением 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч.

Смартфон доступен в трех цветах — черном, красном и синем, — с корпусом из текстурированного пластика.

Стоимость Galaxy A03 в России составляет 10 490 рублей за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти и 11 990 рублей за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти.

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