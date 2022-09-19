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Новости

Samsung выпустит два кастомных Galaxy Z Fold4 и Flip4

Известный и достоверный инсайдер Ice Universe рассказал в своем Twitter, что Samsung готовит два кастомных смартфона. Они получат название Samsung W23 и W23 Flip.

Сообщается, что это будут Samsung Galaxy Z Fold4 и Flip4, которые выпустит китайский оператор China Telecom. Они получат по 16 Гб оперативной памяти.

Скорее всего, в остальном смартфоны не получат значительных изменений. Samsung уже выпускала забавный кастомный Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition, там в комплекте со смартфоном шли аксессуары в стиле покемонов.

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Источник:
Twitter

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