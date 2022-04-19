Samsung выпустит лимитированный Galaxy Z Flip3 в стиле Pokemon

Samsung выпустит лимитированную версию Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition в Южной Корее. Из названия сразу становится ясно, чем будет примечательна эта серия — смартфон и комплектация сквозят темой покемонов.

Смартфон будет поставляться в красной коробке с аксессуарами: покебол, брелок с Пикачу, чехол, карточки и даже какая-то маленькая сумка родом из двухтысячных. Пока на официальном сайте только одно изображение Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition, а жаль, хотелось бы рассмотреть поближе.

Продажи на складной смартфон Samsung с покемонами откроются 24 апреля. Стоимость пока не раскрыта, как и количество устройств.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!