Samsung A52s показали на видео — работает очень шустро

На YouTube появился первый ролик, который демонстрирует возможности смартфона Samsung Galaxy A52s. Там показана распаковка и тесты новинки.

Отметим, что этот смартфон оснащён процессором Snapdragon 778G, который почти равен Snapdragon 855. При этом новый смартфон будет почти полной копией Galaxy A52 — внешне и аппаратно. В частности, у него будет аккумулятор на 4500 мАч, Infinity-O, металлическая рамка и выступ камеры под цвет корпуса.

Новинке приписывают 128 ГБ флеш-памяти, цена вопроса — около 450 евро. Смартфон выйдет чёрном, белом и фиолетовом цветах.

Пока неизвестно, когда именно он появится в России.