И всё-таки он с «чёлкой» — появились рендеры iPhone SE 3

В сети, наконец-то, появились свежие рендеры будущего смартфона iPhone SE 3. И, похоже, многие ошибались (а другие были правы) — новинка основана на дизайне XR. Если точнее, то от этой модели взят корпус, камера и экран, а вот процессор и другие железо — более современные.

Данные поступили от инсайдера @xleaks7. В скором времени он обещает опубликовать и видео.

Here I'm back with renders again! Exclusive view of #Apple #iPhoneSE3 2022 based on leaked CAD drawings. + dimensions. Thanks to my partners at TenTechReview — https://t.co/DrhBABUn8X



Enjoy guys! Video is coming up soon! pic.twitter.com/ZSa5zylbYn — xleaks7 (David Kowalski) (@xleaks7) January 14, 2022

При этом отметим, что такой дизайн подтверждает наличие FaceID, а не TouchID. Разве что Apple добавит сканер отпечатка в кнопку включения. При этом, по словам источника, наличие «чёлки» ещё не подтверждено на 100%, однако весьма вероятно. Далеко не факт, что компания будет разрабатывать новый дизайн под бюджетную модель. Также, судя по рендерам, новинка получит разъём Lightning, а не USB-C.

Ходят слухи, что iPhone SE 3 2022 появится в начале этого года, где-то в марте или апреле.