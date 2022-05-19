Магазин Android-приложений RuStore будут предустанавливать на все смартфоны в России

Во время проведения РИФ 2022 (Российский интернет-форум) состоялся анонс запуска российского магазина приложения RuStore. Это ещё один аналог, который должен заменить зарубежный Google Play на российском рынке.

По словам генерального директора VK Владимира Кириенко и главы Минцифр Максута Шадаева, запуск в бета-режиме состоится 25 мая. На данном этапе в каталоге магазина насчитывается более 100 популярных приложений, в том числе приложения российских банков, которые были удалены с App Store, Google Play и AppGallery. Позже появятся проекты сторонних разработчиков, которые смогут самостоятельно добавлять их в каталог. Модерировать приложения и следить за их безопасностью будут специалисты компании Kaspersky. При этом особо отмечается, что RuStore будет предустанавливаться на все устройства, продаваемые в РФ.

Сейчас функционал RuStore находится на базовом уровне. Согласно дорожной карте, летом появится система рейтингов, Push-уведомлений и поддержка платёжных систем. К концу года обещают добавить инструменты для аналитики, маркетинга и продвижения приложений внутри каталога.

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