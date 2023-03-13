В Atomic Heart нашли локацию из будущего DLC

На днях сообщество поклонников игры Atomic Heart обнаружило новую локацию, которая, как утверждают, будет включена в DLC. Это гостиница «Лесная», которую можно найти в игре. Однако, пока что доступ к ней закрыт и попасть туда «легально» невозможно.

Тем не менее,что гостиница уже обставлена интерьером и имеет комнату для сохранения. К сожалению, на данный момент в ней отсутствуют враги и оптимизация.

Ожидается, что совсем скоро разработчики игры сделают официальный анонс новой локации и предоставят дополнительную информацию о том, что ждет игроков в этой загадочной гостинице.