Microsoft прекратила гарантийный ремонт Xbox в России

Владельцы игровых консолей Xbox в России больше не смогут обращаться за гарантийным ремонтом к Microsoft. Компания объявила, что российские пользователи должны обращаться за помощью к продавцам, если у них возникнут проблемы с консолью. Поэтому официальная техподдержка отказывается принимать заявки на гарантийный ремонт.

Один пользователь рассказал, что его Xbox Series X с гарантией до 2024 года, стал постоянно перезагружаться. Он обратился за помощью в техподдержку Microsoft, но получил ответ, что ему не предоставляется гарантийный ремонт. Вместо этого ему посоветовали попытаться решить проблему самостоятельно, например, попытаться стряхнуть пыль с консоли или перезагрузить ее.

Кроме того, представитель технической поддержки Microsoft сообщил, что гарантийное обслуживание консолей, включая официально ввезенные в Россию, стало недоступно из-за текущей ситуации. Владельцам приставок рекомендуется обращаться в магазин, где они были приобретены.

При этом официальные ритейлеры продолжают обслуживать и ремонтировать их консоли. Таким образом, если у вас возникнут проблемы с Xbox, вы можете обратиться за помощью к продавцам, даже если сама Microsoft больше не предоставляет гарантийный ремонт.