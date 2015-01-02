Россиян обворовывают по-новому — под видом работодателей

Поиск работы был и остаётся актуальным для многих людей. И потому на этом рынке тоже появились мошенники. Сообщается, что они ищут резюме пользователей, после чего звонят им, представляясь работодателями. При этом просят установить ряд приложений, в том числе приложение с трояном, который ставит на устройство жертвы программу удаленного доступа.

Это даёт мошенникам доступ к банковским данным жертвы, причём само приложение скачивается из PlayMarket. Как заявили специалисты, ранее применялись две схемы: установка приложения при переходе по ссылке или же методы социальной инженерии. Новая схема объединяет их.

Специалисты из Google отмечают, что во всех Android-смартфонах используется система безопасности «Google Play Защита», которая сканирует систему вовремя установки приложения и блокирует потенциально опасные программы.

На данный момент неизвестно, сколько пользователей уже пострадали от этого.