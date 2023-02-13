Российский стартап показал кроссовки с опциями подогрева, вентиляции и массажа

Российский стартап YEA2098 представил кроссовки, которые имеют функции подогрева, вентиляции и массажа. Они обладают управлением через смартфон, что позволяет пользователю включить все три функции одновременно.

Батарея кроссовок имеет емкость 2200 мАч, что позволяет использовать их активно до 3 дней после полной зарядки в течение всего 2-х часов. Вся электроника расположена внутри подошвы, а для связи со смартфоном используется Bluetooth.

Кроссовки оснащаются электрической стелькой для обогрева, вентиляторами для обдува и вибро-моторами для массажа. Для создания кроссовок, авторы использовали электронные компоненты из других устройств, например, батарею взяли от вейпа, а вибрирующие мини-моторы из консольных геймпадов. Вес одного кроссовка составляет 1 кг.

В ходе испытаний было выяснено, что кроссовки полностью готовы к повседневному использованию и не боятся дождя, хотя их нельзя погружать в воду. Инженеры в будущем планируют добавить функцию беспроводной зарядки с помощью складного устройства, расположенного внутри обуви.

Новый девайс от YEA2098 имеют внешний вид обычных серых кроссовок и, несмотря на наличие электроники внутри, могут быть использованы как обычная повседневная обувь.

На данный момент доступен только один экземпляр такой обуви. Ожидается, что цена на одну пару составит около 50 000 рублей, что в два раза дороже американского аналога. Для многих потенциальных покупателей эта стоимость может оказаться недоступной