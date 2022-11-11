Российские магазины собирают предзаказы на God of War: Ragnarök с русской озвучкой

Российские магазины начали принимать заказы на дисковые издания God of War: Ragnarök. Сейчас игру могут загрузить владельцы PS4 и PS5 через турецкий или любой другой аккаунт PSN.

В «М.Видео» и «Эльдорадо» игра предлагается с русской озвучкой за 5 999 рублей для PS4 и 6 999 рублей для PS5. Дешевле стоимость в DNS, там за игру просят 5 499 рублей и 6 499 рублей соответственно.

В DNS указано, что продажи начнутся с 22 декабря. Видимо раньше этого числа — игроки не получат заветный диск.

Экшен God of War: Ragnarök вышел 9 ноября и уже собрал высокие оценки от критиков. Игра получила 94 балла из 100 на Metacritic, а оценка пользователей составила 8,4 балла из 10.