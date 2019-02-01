Росс Янг: iPhone 12 получат экраны на 60 Гц, а не на 120

Не так много времени остаётся до выхода новых iPhone 12, однако до сих пор не всё о них известно. Ранее мы уже сообщали о цене смартфонов и о других данных. Известно, что все модели получат процессоры A14 Bionic, 4/6 ГБ ОЗУ, лидары (только старшие модели) и многое другое.

Однако до сих пор нет точной информации о частоте экранов. И это странно, ведь многие китайские производители уже предлагают модели с дисплеями на 120 Гц и выше, что важно для игровых баталий. Но, похоже, как и в случае с 5G, в Купертино не идут на поводу у моды.

Генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил в Twitter, что у Apple до сих пор нет микросхем драйвера дисплея с поддержкой частоты 120 Гц. Это может привести к задержке анонса и релиза. Другим вариантом является выпуск смартфонов с частотой экрана в 60 Гц.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz. — Ross Young (@DSCCRoss) August 24, 2020

Таким образом, хоть Apple и удалось наладить поставки дисплеев 120 Гц, но первые партии смартфонов могут оказаться урезанными в этом плане.

Что касается сроков анонса, то, по имеющимся данным, новинки покажут в конце сентября или в октябре. Планировалось, что это произойдёт раньше, но затем презентацию перенесли.